نجوم الفن ضيوف حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 يناير 2025 07:19 مساءً - تبدأ خلال أيام فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ( دورة الفنان نور الشريف)، وينطلق حفل الافتتاح بمعبد الأقصر يوم 9 يناير الجاري.

يستضيف المهرجان هذا العام عدد من النجوم الأفارقة شمالا وجنوبا شرقا وغربا فمن دولة مصر سيكون حاضرا ومكرما خالد النبوي، ويشهد على تكريمه عددا من النجوم منهم محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، والنجم محي اسماعيل والنجم الشاب نور النبوي والفنانات يسرا وليلي علوي وهالة صدقي، وشيري عادل وداليا مصطفي بالإضافة للنجم أحمد مجدي والسيناريست تامر حبيب، والكاتب الاديب والسيناريست أيضا أحمد مراد، والمخرج مجدي أحمد علي الذي يكرمه المهرجان لعطائه ومسيرته السينمائية، والمخرج أمير رمسيس ومدير التصوير د. محمد شفيق

يحضر فعاليات المهرجان ويخصص لهم ريد كاربت لعرض فيلمهم ( الهوي سلطان ) المشارك في مسابقة المهرجان النجوم: أحمد داوود، منة شلبي، أحمد خالد صالح وهنادي مهنا، والمخرجة هبة يسري،كما يستضيف المهرجان صناع الفيلم المصري ( لأول مرة ) المشارك أيضا في مسابقات المهرجان ومن نجومه الفنانة تارا عماد وعمر الشناوي والفنانة رانيا منصور، والفنانة فيدرا والنجمة عايدة رياض، والمخرج جون إكرام.

أما النجوم الأفارقة فهم كثر ما بين مكرمين ولجان تحكيم وصناع سينما، ومنهم النجم التونسي الإيطالي أحمد الحفيان الذي يكرمه المهرجان علي مسيرته العالمية، والمخرج السنغالي الكبير موسي سنا أبسا، والنجمة الغانية أكوسوا بوسيا، المخرج السوداني إبراهيم شداد، والمخرجة الجزائرية صوفيا دجاما، والمخرج السوداني أمجد أبوالعلا، والمطربة السودانية آسيا مدني وفرقتها التي تقدم فقرة غنائية خلال حفل الافتتاح ويشاركها المطرب المصري الأقصري حساني القوسي في دويتو لأول مرة.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفياً الفنان محمود حميدة، وتقام دورته الرابعة عشرة خلال الفترة من 9 إلى 14 يناير المقبل.

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