الطيران الاسرائيلي بدا بقصف الضاحية الجنوبية بعد اطلاق سلسلة تهديدات

بدا الطيران الاسرائيلي بقصف الضاحية الجنوبية بعد اطلاق سلسلة تهديدات بتدمير عدد من المباني في الأوزاعي وحارة حريك وتحويطة الغدير وحدث في الضاحية الجنوبية.

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