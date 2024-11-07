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اشارت مصادر قناة "NBN" الى انه لا يوجد رحلات مبرمجة من منتصف الليل وحتى السادسة صباحا، وعليه لا خطر على المدرج الغربي.
يذكر بان إحدى المناطق التي هدّد الجيش الاسرائيلي بقصفها في الأوزاعي تقع على مسافة قريبة جداً من مطار بيروت الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر NBN: لا رحلات مبرمجة من منتصف الليل وحتى السادسة صباحا ولا خطر على المدرج الغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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