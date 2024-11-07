مصادر NBN: لا رحلات مبرمجة من منتصف الليل وحتى السادسة صباحا ولا خطر على المدرج الغربي

اشارت مصادر قناة "NBN" الى انه لا يوجد رحلات مبرمجة من منتصف الليل وحتى السادسة صباحا، وعليه لا خطر على المدرج الغربي.

يذكر بان إحدى المناطق التي هدّد الجيش الاسرائيلي بقصفها في الأوزاعي تقع على مسافة قريبة جداً من مطار بيروت الدولي.