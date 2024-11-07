شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفئات المؤهلة للحصول على وحدات "سكن كريم".. صور والان مع تفاصيل الخبر

مشروع "سكن كريم" يُعد نقلة نوعية تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين من الفئات الأكثر استحقاقًا، وأن الحكومة تعمل جاهدة لتوفير بيئة معيشية كريمة وآمنة، بما يتماشى مع خطة تطوير القرى المصرية وتحقيق التنمية المستدامة، ووجّه المحافظ الشكر للقيادة السياسية على دعمها اللامحدود لتطوير الريف وتحسين حياة المواطنين.

موعد التقديم: - سيبدأ التقديم من 5 نوفمبر 2024 حتى 25 نوفمبر 2024، فى الوحدات المحلية التابعة لكل قرية.

الفئات المستحقة:

1 - حديثو الزواج والمقبلون على الزواج.

2 - المتزوجون الذين تنطبق عليهم الشروط.

3 - ذوى الإعاقة.

4 - الأرامل والمطلقات وربات الأسر بلا عائل.

5 - قاطنو مساكن الإيواء أو المساكن منخفضة التكلفة التى أنشأتها الدولة مسبقًا، والتى تحتاج إلى إزالة لدواعى السلامة.

6 - المتضررون من الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية.

- الشروط اللازمة:

1 - المتقدم يجب أن يكون من أبناء القرية التى أُنشئت فيها الوحدات، مع إعطاء أولوية لأبناء الوحدات المحلية إذا لم يتوفر العدد الكافي.

2 - السن: بين 21 إلى 65 سنة.

3 - عدم حصول المتقدم أو أسرته على وحدة سكنية أو قطعة أرض من مشروعات الإسكان القومى أو الاجتماعى سابقًا.

4 - عدم امتلاك الزوج أو الزوجة وحدة سكنية أخرى (مع استثناء الفئات المستحقة بشرط التنازل عن أى وحدات سكنية قائمة).

5 - عدم وجود حيازة زراعية للمخصص له الوحدة أو أسرته.

6 - الأولوية للفئات منخفضة الدخل، حيث يكون الحد الأقصى لصافى الدخل:

6000 جنيه مصرى شهريًا للفرد، و8000 جنيه مصرى للأسرة.

7 - فى حالة وجود وحدات زائدة، يمكن تخصيصها لفئات متوسطى الدخل، حيث يصل الحد الأقصى لصافى الدخل إلى 13700 جنيه مصرى للفرد و18000 جنيه مصرى للأسرة.



عمارات سكن كريم بسوهاج



عمارات سكن كريم بسوهاج



عمارات سكن كريم بسوهاج



عمارات سكن كريم بسوهاج



عمارات سكن كريم بسوهاج