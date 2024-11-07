شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية رفع المناعة خلال فصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة أميرة سعيد الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية، أن التغذية الصحية واحدة من الوسائل التي تحول دون الإصابة بنزلات البرد في ظل التقلبات المناخية المتوقعة مع بدء فصل الشتاء، مع اتباع التوصيات الطبية لحماية مرضى الصدر والحساسية وطلبة المدارس.

وأضافت سعيد، أن رفع كفاءة الجهاز المناعي، يأتى عن طريق اتباع نمط صحي، مع الالتزام بقواعد التغذية الصحية لفترات طويلة، بما يعزز من قدراته، ويحول دون ظهور الأعراض المرضية التي تصل لذروة انتشارها مع بداية فصل الشتاء.

وأكدت على ضرورة اتباع أسس التغذية الصحية المتكاملة، مع توافر كافة العناصر الغذائية، مثل "الكربوهيدرات المعقدة، الدهون الصحية، البروتينات، الفيتامينات، المعادن"، لرفع كفاءة الجهاز المناعي، في ظل انتشار نزلات البرد، والتي تتضاعف بشكل أكبر مع بدء فصل الشتاء.

وشددت على ضرورة وجود الخضروات والفواكة، في النظام الغذائي اليومي، ولا سيما بالنسبة للأطفال، موضحة أنها تحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، بالإضافة لاحتوائها على الألياف، والتي تعزز من نشاط وتواجد البكتيريا النافعة داخل الجهاز الهضمي.

وأكدت على أهمية تناول الخضروات الورقية والموز بشكل منتظم، نظرًا لاحتوائها على نسبة كبيرة من عنصري البوتاسيوم والماغنسيوم، واللذان يشكلان قاسمًا مشتركًا في زيادة معدلات لياقة ونشاط الجسم، والحيلولة دون الشعور بالخمول، وكذلك الموالح والحمضيات والرمان لتعزيز مناعة الجسم ضد الإصابة بنزلات البرد واحتواء الرمان على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة، التي تقاوم الإصابة بأمراض السرطان.