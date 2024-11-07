- 1/2
- 2/2
شنّ الطّيران الحربي الإسرائيلي 4 غارات عنيفة بعد منتصف ليل الأربعاء- الخميس، استهدفت مناطق حارة حريك، تحويطة الغدير، والأوزاعي في الضّاحية الجنوبيّة لبيروت، تزامنًا مع تحليق مكثّف للطّيران المسيّر الإسرائيلي على على منفخض في أجواء بيروت والضّاحية ومحيطهما.
وقد أُفيد عن وقوع أضرار في إحدى قاعات مطار بيروت الدّولي، جرّاء غارة إسرائيليّة قريبة من أحد مدارجه، وتحديدًا في منطقة الأوزاعي.
وكان المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قد وجّه ليل أمس، تهديدًا إلى "جميع السّكان المتواجدين في منطقة الضّاحية الجنوبيّة، وتحديدًا في مبان محدّدة في المناطق التّالية: الأوزاعي، حارة حريك، تحويطة الغدير، حدث بيروت والمباني المجاورة لها"، زاعمًا "أنّكم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لـ"حزب الله"، حيث سيعمل ضدّها الجيش بقوّة على المدى الزّمني القريب. عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".
كانت هذه تفاصيل خبر غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية بعد منتصف الليل إحداها بمحيط مطار بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.