اخبار السعوديه

عاجل.. رسالة الأمير محمد بن سلمان لترامب في أول اتصال بينهما عقب فوزه بالإنتخابات الأمريكية

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سيد عطية 0 تبليغ

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فاز المرشح الأمريكي دونالد ترامب بالإنتخابات الرئاسية الأمريكية ليصبح الآن رئيساً رسمياً للولايات المتحدة الأمريكية لأربع سنوات قادمة، وعقب انتهاء هذه السنوات الأربع لن يحق لترامب الترشح مرة أخرى للرئاسة لأن هذه هي الدورة الرئاسية الثانية له.

وعقب فوز ترامب بالرئاسة، قام سمو ولي العهد الأمير آل سعود بإجراء اتصال هاتفي بالرئيس دونالد ترامب، وهنأه بالفوز في الإنتخابات الرئاسية، ورد عليه ترامب بالشكر والتقدير والإمتنان على هذه التهنئة ومشاعره الطيبة تجاه الشعب الأمريكي.

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وخلال الإتصال عبّر عن تطلع المملكة العربية إلى تعزيز العلاقات الإستراتيجية والتاريخية بين البلدين، وتمنى ولي العهد السعودي للشعب الأمريكي الصديق كامل التقدم والإزدهار بقيادة الرئيس دونالد ترامب.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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