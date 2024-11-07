شكرا لقرائتكم خبر عن هاريس: الوعود الأمريكية سوف تتحقق وتأتي في مسارها الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، كلمة بعد خسارتها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أمام دونالد ترامب، قالت فيها، إن الوعود الأمريكية سوف تتحقق وتأتي في مسارها الصحيح.

أضافت هاريس، أنه كان لديها رغبة كبيرة في بناء المجتمع الأمريكي من خلال قلوب مليئة بالحماس لخدمة المصالح الأمريكية، موضحه: "نتيجة هذه الانتخابات ليست ما نريده وما حاربنا من أجله".

وأشارت إلى أنها تحدثت مع ترامب وهنأته بالنصر، وسوف تساعده في المرحلة المقبلة لتسليم السلطة سلميا، موجهة الشكر للرئيس بايدن على الدعم الذي قدمه لها، وتابعت: "كان هدفنا هو بناء تحالف يقاتل من أجل مستقبل أمريكا".