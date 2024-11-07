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هاريس: الوعود الأمريكية سوف تتحقق وتأتي في مسارها الصحيح

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القاهرة - سامية سيد - ألقت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، كلمة بعد خسارتها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أمام دونالد ترامب، قالت فيها، إن الوعود الأمريكية سوف تتحقق وتأتي في مسارها الصحيح.

أضافت هاريس، أنه كان لديها رغبة كبيرة في بناء المجتمع الأمريكي من خلال قلوب مليئة بالحماس لخدمة المصالح الأمريكية، موضحه: "نتيجة هذه الانتخابات ليست ما نريده وما حاربنا من أجله".

وأشارت إلى أنها تحدثت مع ترامب وهنأته بالنصر، وسوف تساعده في المرحلة المقبلة لتسليم السلطة سلميا، موجهة الشكر للرئيس بايدن على الدعم الذي قدمه لها، وتابعت: "كان هدفنا هو بناء تحالف يقاتل من أجل مستقبل أمريكا".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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