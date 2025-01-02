شكرا لقرائتكم خبر عن نيوم السعودي يترقب موقف أحمد مصطفى زيزو مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى إبراهيم عبد الجواد، أن نادي نيوم السعودي يترقب موقف أحمد مصطفى زيزو مع الزمالك، بعدما أصبح يحق له التوقيع لأي ناد في الوقت الحالي والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وقال إبراهيم عبد الجواد خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "نادي نيوم يترقب موقف زيزو من التجديد مع الزمالك، وفي حال عدم توصل الزمالك لتجديد عقد زيزو، سيحاول النادي السعودي التعاقد مع زيزو مجانا بنهاية الموسم أو شراء المدة المتبقية في عقده من الزمالك".

وتابع إبراهيم عبد الجواد: "مجلس الزمالك لما عرف هذه المعلومة يسعى جاهداً للتجديد لزيزو واتخاذ قرار سواء بالإبقاء عليه أو الاستفادة من بيعه او إعارته لأي ناد".

وأوضح: "إدارة الزمالك تسعى أيضا لتجديد عقود باقي اللاعبين الذي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم، وكل اللاعبين سيتم تجديد عقودهم، باستثناء حمزة المثلوثي الذي لم يعلن جروس حتى الآن رأيه فيه سواء التجديد أو رحيله، ولكن الأمور تشير إلى تجديد عقده".