شكرا لقرائتكم خبر عن الصورة الأولى لمنفذ حادث الدهس فى نيو أورليانز الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت شبكة "إن بى سى نيوز" من إدارة السلامة العامة فى تكساس على صورة لمنفذ حادث الدهس فى مدينة نيو أورليانز والتى أسفرت عن مقتل 15 شخصا على الأقل.

وأكدت شبكة "إن بى سى نيوز" أنها حصلت على صورة لشمس الدين جبار، المشتبه بتنفيذه عملية الدهس فى مدينة نيو أورليانز.



شمس الدين جبار

شمس الدين جبار

وعثر المحققون فى نيو أورلينز الأربعاء على قنبلتين يدويتين فى أعقاب الهجوم الدامى بشاحنة على حشد من المحتفلين برأس السنة فى الحى الفرنسى فى المدينة، حسبما أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالى "إف بى آي".

وقالت أليثيا دانكن العميلة الخاصة فى "إف بى آي" فى مؤتمر صحافي: "حتى الآن، تمّ العثور على قنبلتين يدويتين وتمّ تفكيكهما".

وقُتل 15 أشخاص على الأقل وأصيب 35 آخرون الأربعاء عندما دهست شاحنة صغيرة مجموعة من الأشخاص المتجمّعين فى الحى السياحي، وفتح مكتب التحقيقات الفيدرالى تحقيقا فى "عمل إرهابي".

وأفاد مكتب التحقيقات الفدرالى أيضا بأنه تم العثور على راية تنظيم "داعش" فى مركبة منفّذ عملية الدهس، مؤكدا أنه مواطن أمريكى يدعى شمس الدين جبار.

وقال "إف بى آي" إن المشتبه به قتل خلال مواجهة مع الشرطة.