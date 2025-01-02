شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينشر صوراً من ملعب 5 جويليه قبل مباراة بلوزداد غداً بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر فيس بوك صوراً من ملعب 5 جويليه بالجزائر الذى سيستضيف مباراة الفريق غداً أمام شباب بلوزداد فى دورى أبطال أفريقيا.



ملعب 5 جويليه (1)



ملعب 5 جويليه (2)



ملعب 5 جويليه (3)



ملعب 5 جويليه (4)



ملعب 5 جويليه (5)



ملعب 5 جويليه (6)



ملعب 5 جويليه (7)

على صعيد متصل ، قال محمد الشناوي، كابتن الأهلي إن الفريق جاهز لخوض مباراة شباب بلوزداد غدا في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، موضحاً أن الأهلي أغلق نتيجة المباراة التي جمعت الفريقين بالقاهرة؛ من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والعودة بالثلاث نقاط والاستمرار في صدارة المجموعة.

وأضاف الشناوي: الأهلي لديه خبرات كبيرة وقادر على التعامل مع جميع ظروف المباراة، واللاعبون الكبار يتحدثون باستمرار مع زملائهم؛ لتحفيزهم وخلق دوافع جديدة، والجميع لديهم حافز قوي لتحقيق الفوز على شباب بلوزداد غدا.