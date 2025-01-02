شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينعى المدير الفنى لنادى عمال المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة المهندس هانى أبو ريدة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذى وجميع العاملين، "متولى حسين" المدير الفنى لنادى عمال المنصورة الذى وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.





تقرر إلغاء مباراة عمال المنصورة وطلخا بدورى الدرجة الرابعة، التى كانت تقام بملعب طلخا، وذلك بعد تعرض متولى حسين، المدير الفنى لنادى عمال المنصورة لإغماء أثناء المباراة.

وتم نقل المدير الفني لنادي عمال المنصورة لمستشفي طلخا المركزى، كما توجه لاعبو فريقى عمال المنصورة وطلخا للمستشفى للاطمئنان على الصحية للمدرب قبل أن يقرر الحكم إلغاء المباراة.

وأخطر حكم المباراة أحمد أبو الفتوح اللجنة الرئيسية للحكام بقراره بإلغاء المباراة بعد تعرض المدير الفنى لأزمة قلبية.