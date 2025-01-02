شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر سيراميكا بتعديل موعد مباراة لافيينا فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادى سيراميكا إخطارًا من اتحاد الكرة بتعديل موعد لقاء الفريق أمام لافيينا فى دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وبحسب خطاب اتحاد الكرة، فقد تقرر إقامة المباراة يوم السبت المقبل على ملعب المقاولون العرب، فى الخامسة والنصف مساءً، بدلًا من الثانية والنصف، بسبب ظروف البث التليفزيونى.

وكانت آخر مباراة لعبها الفريق أمام المصرى فى الجولة السابعة للدورى، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

وارتفع رصيد سيراميكا إلى 12 نقطة فى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري.