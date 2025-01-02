شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. فريق ميمى الشربينى يهزم أبو رجيلة 4-0 والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق ميمي الشربيني بقيادة طارق السيد، على فريق أبو رجيلة بقيادة سارة حسنين، بنتيجة 4-0، ببرنامج كابيتانو مصر، المذاع عبر قناة أون تايم سبورت برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسجل محمود أبو جريشة لاعب فريق ميمي الشربيني أول هاتريك في النسخة الحالية.

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر إظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل.

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية