شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق سباق الطريق للدراجات لاختيار أفضل عناصر بطولة الشارقة الدولى.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخبات مصر للدراجات رجال وسيدات وناشئين وناشئات تجارب سباق الفردى العام الخاصة بمسابقات الطريق، وينطلق بمدينة السادس من أكتوبر بطريق بادية.

ويقام السابق تحت إشراف الاتحاد المصري للدراجات برئاسة أيمن على حسن، ويشرف على فرق الرجال هاني سعيد عضو مجلس إدارة الاتحاد، كما يشرف على فرق السيدات ندي الناصر عضو مجلس إدارة الاتحاد.

ويضم الجهاز الفني للمنتخبات أحمد مجدي مديراً فنياً، ونشأت عبد السلام مديراً إدارياً، ورامي محمد، وأحمد وحيد، ومحمد مظهر مدربين للمنتخبات، ومحمد حسن فني صيانة، وينطلق السابق في تمام الساعة الثامنة من صباح غد الجمعة استعداداً لطواف الشارقة بالإمارات.

من جانبه، أكد أيمن علي حسن أن هذه التجارب تعد اختبار لاختيار أفضل العناصر للفريق الأول للرجال من أجل المشاركة في طواف الشارقة الدولي بالإمارات، والمقرر موعده في الفترة من 25 وحتى 30 من يناير الجاري.

وأضاف أيمن علي حسن أن هذا السباق من أقوى السباقات في المنطقة، ومتوقع أن يشهد مشاركة 29 فريقا محترفا ومنتخبات مختلفة مما يزيد من قوة وصعوبة هذا الطواف.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة الاتحاد تلقى تهنئة من الاتحاد العربي للدراجات من الشيخ فيصل القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، بعد نجاح الاتحاد المصري للدراجات في التنظيم الجيد للبطولة العربية لمضمار الدراجات، وكذلك كرم الضيفة لكافة الدول التى حرصت على المشاركة بالبطولة التى احتضنتها القاهرة خلال الفترة من 25 وحتى 28 ديسمبر الماضي بمضمار الدراجات باستاد القاهرة الدولي.