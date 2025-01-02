شكرا لقرائتكم خبر عن أول مران للأهلى فى الجزائر استعدادا لمواجهة بلوزداد بدورى الأبطال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

نشرت صفحة النادى الأهلى عبر فيس بوك فيديو لمران الفريق المُقام حالياً بالجزائر استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد، غداً الجمعة، فى الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويُعد مران اليوم هو الأول للأهلى فى الجزائر بعدما وصلت البعثة فى ساعة متأخرة من مساء أمس عبر طائرة خاصة.

على صعيد متصل قال محمد الشناوي كابتن الأهلي إن الفريق جاهز لخوض مباراة شباب بلوزداد غدا في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، موضحاً أن الأهلي أغلق نتيجة المباراة التي جمعت الفريقين بالقاهرة؛ من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والعودة بالثلاث نقاط والاستمرار في صدارة المجموعة.

وأضاف الشناوي: الأهلي لديه خبرات كبيرة وقادر على التعامل مع جميع ظروف المباراة، واللاعبون الكبار يتحدثون باستمرار مع زملائهم؛ لتحفيزهم وخلق دوافع جديدة، والجميع لديهم حافز قوي لتحقيق الفوز على شباب بلوزداد غدا.