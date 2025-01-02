شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مصطفى يواصل التأهيل فى مودرن سبورت للتعافى من إصابة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أحمد مصطفى صانع ألعاب فريق مودرن سبورت التأهيل من الإصابة التي لحقت به على مستوى العضلة الخلفية، استعدادا للمشاركة في التدريبات والمباريات الفترة المقبلة.

ويسعى أحمد مصطفى من الحفاظ على اللياقة البدنية والفنية خلال الفترة الحالية للعودة مرة أخرى إلى التشكيل الاساسى في أسرع وقت.

واستئناف لاعبو فريق مودرن سبورت تحت قيادة الفرنسى فرانك دوماس اليوم تدريباتهم الجماعية دون راحة عقب مواجهة الإسماعيلى في الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتي أنتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويستعد فريق مودرن سبورت لملاقة نظيره الشمس يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات دور الـ32 من عمر مسابقة بطولة كأس مصر 2024 – 2025.