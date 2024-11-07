وزير خارجية السعودية بحث مع مستشارة الرئيس الفرنسي بالتطورات بغزة ولبنان والجهود بشأنها

التقى وزير الخارجيّة الفرنسيّة فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة في الرياض، مستشارة رئيس الجمهوريّة الفرنسيّة للشّرق الأوسط وأفريقيا الشّماليّة آن كلير لوجندر.
وذكرت "وكالة الأنباء السّعوديّة- واس"، أنّه "جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثّنائيّة بين البلدين الصّديقين وسبل تعزيزها، ومناقشة المستجدّات الإقليميّة، وفي مقدّمتها التّطوّرات في قطاع غزة ولبنان؛ والجهود المبذولة بشأنها".
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