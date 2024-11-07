شكرا لقرائتكم خبر عن ختام التدريب العسكري بين الكويتي وبريطانيا "الدرع الحديدي 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت الأربعاء فعاليات تمرين «الدرع الحديدي 2- 2024» المشترك بين الجانبين الكويتي والبريطاني في لواء صالح المحمد الآلي/94، وذلك بحضور سفيرة المملكة المتحدة لدى البلاد بليندا لويس وآمر لواء صالح المحمد الآلي/ 94 العميد الركن براك عبد المحسن الفرحان.

وذكر بيان أن التمرين يأتي ضمن إطار التعاون المشترك بين القوات الكويتية والقوات البريطانية، ويعتبر من التمارين العسكرية المجدولة للجيش مع الدول الشقيقة والصديقة لتطوير وتعزيز التدريب المشترك وعمليات القيادة والسيطرة وتوحيد المفاهيم العملياتية كما يهدف التمرين إلى تبادل الخبرات و رفع مستوى الجاهزية القتالية للجانبين.

وقالت السفيرة لويس "أثناء احتفالات المملكة المتحدة بذكرى مرور 125 عاماً على إبرام العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين يأتي تمرين الدرع الحديدي 2 بمثابة إشارة على التزامنا الدائم بأمن وازدهار الكويت، ويعد كذلك تأكيداً على نيتنا لتوطيد الروابط الدفاعية فيما بيننا والتي لطالما كانت من أهم ركائز شراكتنا".

وأضافت أن "هذه التمارين تتسم بأهمية كبيرة لما تقدمه من فرصة لنختبر فيها جاهزيتنا والعمل على تحسينها للتصدي للتهديدات الواسعة النطاق التي نواجهها سوياً من خلال صقل مهارات القوات المشاركة في اطلاق الذخيرة الحية والمهارات القتالية في المناطق المبنية واستخدام الطائرات المسيرة بدون طيار".

وذكرت أن المملكة المتحدة تتطلع إلى مواصلة توطيد أواصر التعاون الوثيق مع الكويت في المجال العسكري.

وبدوره، قال العميد الركن براك عبد المحسن الفرحان إن هذا التمرين يأتي انعكاساً على العلاقة الوطيدة التي تجمع دولة الكويت بالمملكة المتحدة و توحيد المفاهيم و تعزيز التعاون المشترك مع القوات البريطانية مما يساهم برفع الجاهزية القتالية للجانبين.