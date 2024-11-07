شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن والناتو يبحثان جهود وقف التصعيد الخطير في المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية،السفير ماجد القطارنة،اليوم "الأربعاء"،خلال لقائه نائب الأمين العام المساعد للشئون السياسية والسياسة الأمنية في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، خافيير كولومينا،تعزيز التعاون بين المملكة وحلف الناتو.



وتناول اللقاء مجالات التعاون في التحليل الاستراتيجي، والتخطيط، والدبلوماسية العامة، وإدارة الأزمات.



كما بحث الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية،وإيجاد أفق سياسي لتحقيق الأمن والإستقرار في المنطقة