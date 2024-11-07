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الأمم المتحدة.. مندوب فلسطين يطالب بوقف مجازر الاحتلال شمال غزة

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - طالب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، بتدخل دولي عاجل لوقف المجازر وعمليات محو السكان من قبل الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.
وأكد منصور في 3 رسائل متطابقة بعث بها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الوضع الكارثي في قطاع غزة يزداد خطورة مع كل دقيقة، جراء مواصلة العدوان الإسرائيلي على كل مظاهر الحياة فيه، في انتهاك لكل قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2735، ومواصلة حرمان السكان من المساعدات الأساسية والإمدادات المنقذة للحياة لمدة شهر، بالتزامن مع استمرار القصف الإسرائيلي.

الهجوم على الأونروا

ولفت المندوب الفلسطيني إلى تكثيف إسرائيل هجماتها على الأونروا، كجزء من هجومها على الشعب الفلسطيني، من خلال تجريد وكالة الغوث من امتيازاتها وحصاناتها وطردها من مقراتها في القدس الشرقية المحتلة، وحظر عملياتها وإعاقة مساعداتها الإنسانية المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين.
وأشار إلى أن ذلك يشكل جزءًا لا يتجزأ من الهجوم الأوسع الذي تشنه إسرائيل على الأمم المتحدة والنظام الدولي القائم على القانون.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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