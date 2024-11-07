الامارات | كريسبو مع العين .. نهاية مشوار متناقض بين نجاح قاري وفشل محلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في خطوة متوقعة، أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم اليوم إقالة المدرب الارجنتيني، هيرنان كريسبو وطاقمه المعاون على خلفية النتائج الأخيرة التي تعرض لها "الزعيم" واخرها الخسارة 4-5 من الهلال السعودي 1-5 من النصر السعودي في دوري أبطال آسيا علاوة على الهزيمة بثلاثية نظيفة على يد الأهلي المصري في كأس القارات "الانتركونتننتال". وتعد تجربة كرسبو مع العين مليئة بالتناقضات خصوصاً في موسمه الأول بين النجاح القاري والفشل المحلي.

وقال النادي في بيان الإقالة عبر حسابه الرسمي في تطبيق "X": "توصل مجلس الإدارة إلى اتفاق مع المدرب كريسبو وطاقمه المعاون على إنهاء العلاقة التقاعدية، ويتقدم المجلس بالشكر للجهاز الفني على احترافية العمل وجهوده مع الفريق والمساهمة في تحقيق الإنجاز الآسيوية إلا أن النتائج في الفترة الأخيرة لم تكن على قدر الطموح".

وأضاف البيان: "يؤكد مجلس الإدارة أنه سيتم الإعلان عن اسم المدرب القادم خلال الساعات القادمة بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد بصفة رسمية".

وكانت شركة كرة القدم بنادي العين قد تعاقدت مع كريسبو في نوفمبر 2023 خلفاً للهولندي الفريد شرودر، وهي الخطوة التصحيحية التي ساهمت فيما بعد في تحقيق "الزعيم" تحت قيادة المدرب الجديد في التويج بلقب دوري أبطال آسيا ما جعله بطلاً في نظر الجماهير خصوصاً وأن اللقب كان غائباً لعقدين من الزمان.

وعلى الرغم من ذروة النجاحات الآسيوية إلا أن التحديات المحلية في موسمه الأول كانت كبيرة إذ خرج من جميع المسابقات لكن فرحة اللقب القاري التي غطت على النتائج المحلية في الموسم الماضي تلاشت بعد سلسلة من النتائج السلبية المتتالية التي تكبدها الفريق.

وكان رصيد المدرب بدأ في النفاد تحديداً عقب الخسارة من الأهلي المصري، إذ أن هيرنان كريسبو فوت على العين تحقيق العديد من المكاسب في تلك المباراة أبرزها تتويج "الزعيم" بلقب جديد لم يسبق أن حصل عليه من قبل كبطلاً لنصف العالم، ورفع حظوظه في الحصول على ميدالية في بطولة انتركونتيننتال، بالإضافة لقيمة الجوائز المالية التي كانت مقررة أن يحصل عليها في حال الفوز على "الأحمر" وقدرها مليوني دولار أمريكي.

وواصل المدرب الأرجنتيني اخفاقاته مع العين منذ أن تولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم في نوفمبر من العام الماضي، إذ لم يتمكن سوى من تحقيق بطولة واحدة على صعيد بطولة دوري أبطال آسيا، في حين أخفق الموسم الماضي في الحصول على أي بطولة محلية، إلى جانب توديع بطولة انتركونتيننتال مؤخرا.

وخلال مسيرته مع العين، قادة كريسبو الفريق في 49 مباراة بمختلف المسابقات، حقق الفوز في 22 مباراة فقط، وخسر في 20 مباراة وتعادل في سبعة لقاءات، ليُحقق أقل نسبة نتائج مع "الزعيم" من بين المدربين الأجانب الذين تولى تدريبه في السنوات الماضية. علماً بإن الفريق سجل تحت قيادته 99 هدفا في حين استقبل 83 هدف بواقع

يذكر أن كريسبو قاد فريق العين في الموسم الحالي في 14 مباراة، مُحققا ستة انتصارات، وخمس هزائم، وتعادل في ثلاث، اذ يحتل حاليا الفريق المركز الأخير في بطولة النخبة الاسيوية برصيد نقطة واحدة، كما ابتعد خطوات كبيرة عن المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين بتواجده في المركز الثامن بجدول الدوري وبرصيد ثماني نقاط فقط في خمس مباريات خاضها حتى الآن.