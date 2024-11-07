شكرا لقرائتكم خبر عن هاريس: أعترف بهزيمتى فى الانتخابات وهنأت ترامب بالفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، إنها تقبل بنتائج الرئاسية الأمريكية أمام دونالد ترامب، داعية الأمريكان ألا ييأسوا على الإطلاق، وتابعت: "أعترف بهزيمتي في الانتخابات ويجب القبول بالنتائج وهنأت ترامب بالفوز في الانتخابات".

ودعت هاريس، الأمريكيين، في كلمتها بعد خسارتها بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، إلى التضامن والوحدة في الفترة المقبلة، وتابعت: "فخورة بالسباق الانتخابي والطريقة التي تم خلالها خوض المنافسة للرئاسة"، مؤكدة أن الأمل قائم في الوعد الأمريكي سيبقى طالما لم نستسلم.