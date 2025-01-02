شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2-1-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالخميس، 02 يناير 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس 2-1-2025 فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:18 ص
موعد صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 47: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:07 م
موعد صلاة العشاء 6:29 م
وقت صلاة الفجر 5:25 ص
موعد صلاة الظهر 12:03 م
موعد صلاة العصر 2:49 م
موعد صلاة المغرب 5:08 م
موعد صلاة العشاء 6:32 م
وقت صلاة الفجر 5:15 ص
موعد صلاة الظهر 11:54 ص
موعد صلاة العصر 2:42 م
موعد صلاة المغرب 5:02 م
موعد صلاة العشاء 6:24 م مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:03 ص
وقت صلاة الظهر 11:46 ص
موعد صلاة العصر 2:40 م
وقت صلاة المغرب 5:00 م
وقت صلاة العشاء 6:20 م
وقت صلاة الفجر 5:06 ص
موعد صلاة الظهر 11:52 ص
موعد صلاة العصر 51: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:12 م
موعد صلاة العشاء 6:30 م
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