شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل ارتفاع مطرد في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المغرب ارتفاعا بشكل مطّرد خلال العقدين الماضييْن، بما جعل المغرب أحد أكبر وجهات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛وذلك بسبب الإصلاحات الجزئية لمناخ الاستثمار التي تنفذها الحكومة.

وكان تقرير الاستثمار العالمي الأخير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية قد كشف تسجيل تراجع كبير في إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالمغرب خلال السنة الماضية، حيث تراجع المعدل إلى أدنى مستوى له منذ 19 عاما ليصل إلى 1.09 مليار دولار.

وحسب ذات المعطيات فقد تراجع معدل الاستثمارات الأجنبية للعام الثالث على التوالي، بفقدانه لأزيد من 50 بالمائة من قيمته منذ سنة 2021، عندما كان الرقم عند ما يناهز 2.3 مليار دولار.