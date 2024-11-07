شكرا لقرائتكم خبر عن متخافش على قلبك.. 5 علامات هتقولك إنه سليم وبصحة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القلب هو المصدر الرئيسي للطاقة في الجسم، فكيف يمكننا تحديد أن قلبنا بصحة جيدة دون قلق، يوضح تقرير موقع "تايمز أوف انديا" 5 مؤشرات قد تعني أن قلبنا يعمل بأفضل حالاته.

معدل ضربات القلب ثابت

يمكن تعريف القلب السليم بأن لديه معدل ضربات قلب طبيعية أثناء الراحة، والذي يتراوح عادة بين 60 و100 نبضة في الدقيقة، ولا يحتاج قلبنا إلى بذل جهد كبير لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم عندما ينبض باستمرار بهذا المعدل، وقد يكون معدل ضربات قلب الشخص أثناء الراحة أقل بكثير، بين 50 و60 نبضة في الدقيقة، إذا كان لائقًا بدنيًا، وتسمح قوة القلب وكفاءته بضخ المزيد من الدم مع كل نبضة بما يُعزز القيام بوظائف الجسم بشكل صحى طبيعى.

نظافة الفم الجيدة

لا تتفاجأ عندما نقول إن اللثة يمكن أن تقول الكثير عن قلبنا، ويمكن أن تكون اللثة والأسنان السليمة علامة على صحة القلب لأن أمراض اللثة مرتبطة بأمراض القلب، وقد تنشأ مشاكل القلب في نهاية المطاف من التهاب الفم الذي ينتشر إلى الأوعية الدموية، لذلك فإن الحفاظ على ممارسات نظافة الأسنان المناسبة، مثل تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط والفحوصات الروتينية، يُقلل من خطر الإصابة بأمراض اللثة وقد يحسن صحة القلب.

ضغط الدم لديك تحت السيطرة

تشير مستويات ضغط الدم الصحية، والتى تبلغ عمومًا حوالى 120/80 ملم زئبق، إلى أن قلبك والأوعية الدموية تعمل بشكل جيد، وهذا يعني أن القلب لا يعمل كثيرًا لضخ الدم عندما يقع ضغط دمك ضمن هذا النطاق، وفي حين أن انخفاض ضغط الدم يمكن أن يؤثر على إمداد أعضائك بالأكسجين، فإن ارتفاع ضغط الدم يضع ضغطًا على قلبك، ويعد الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي باستمرار عاملًا رئيسيًا في الحفاظ على صحة قلبك وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

مستويات الكوليسترول الصحية

إن مستويات الكوليسترول تعطينا مؤشرات عن صحة القلب، فالمستويات المرتفعة من الكوليسترول الجيد HDL والمستويات المنخفضة من الكوليسترول السيئ LDL تشير إلى أن الشرايين لدينا أقل عرضة للانسداد، ومنع تراكم اللويحات، كما أن الحفاظ على الكوليسترول الكلي ضمن النطاق المثالي يدعم تدفق الدم بسلاسة ويقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب ويعتبر مستوى الكوليسترول الكلي أقل من 200 مجم/ديسيلتر (5.17 مليمول/لتر) طبيعيًا.

معدل استعادة التنفس بعد التمرين

إن سرعة التقاط أنفاسنا بعد ممارسة النشاط البدني قد تكشف الكثير عن صحة قلبنا، فمعدل التعافى الأسرع هو علامة على أن قلبنا ورئتينا يعملان بشكل جيد، وهو ما يُظهِر أن قلبنا قادر على ضخ الدم الغني بالأكسجين بكفاءة إلى عضلاتنا وأعضائنا، ويُشار إلى أن القلب يتمتع بصحة جيدة من خلال القدرة على العودة إلى معدل التنفس الطبيعي في غضون دقيقة أو دقيقتين من بذل الجهد، ومن ناحية أخرى، قد يشير معدل التعافى البطيء إلى أن قلبنا يحتاج إلى مزيد من الرعاية.