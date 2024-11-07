شكرا لقرائتكم خبر عن فوبيا الأماكن المغلقة.. كيف تتعامل معها؟ والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن يؤدي الخوف من الأماكن المغلقة، وهو اضطراب قلق ناجم عن الأماكن الضيقة، إلى أعراض مثل ضيق التنفس والتعرق والشعور بالذعر، وفقا لما نشره موقعOnlyMyHealth.

وفى هذه الحالة يشعر المصابون بأنهم "محاصرون" أو "غير قادرين على الهروب"، مما يؤدي إلى ردود فعل جسدية مثل التعرق وزيادة معدل ضربات القلب والتنفس الصعب، و "يرتبط الخوف من الأماكن المغلقة بشكل مباشر بعدم الارتياح وضيق التنفس وفي النهاية الخوف، يمكن أن تشعرك الأماكن المغلقة بالاختناق وتجعلك تتعرق"، تتجذر استجابة الخوف هذه عادةً في العقل، حيث يمكن أن يؤدي التوتر والقلق إلى زيادة الشعور بالحصار.

لتجنب الشعور بالإرهاق في الأماكن المغلقة ، ينصح بالانتباه جيدًا لعاداتك، "تأكد من شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم للبقاء رطبًا، وراقب أنماط نومك، وحافظ على الانضباط، وتجنب الأطعمة المصنعة والكحول، والتي يمكن أن تؤدي إلى خلل في التوازن العقلي".

ويمكن أن يكون التحكم في التنفس واليقظة أدوات قوية لمنع ردود الفعل الخانقة في الأماكن المزدحمة، لا يعزز التنفس العميق والواعي الاسترخاء فحسب، بل يقوي أيضًا الاتصال بين العقل والجسم

إن تمارين التنفس، على وجه الخصوص، لها تأثير شامل. "إن أجسامنا، وهي عبارة عن مجموعة من العضلات، تتلقى إشارات من العقل، وتساعد تمارين التنفس المنتظمة، مثل الاستنشاق العميق من خلال الأنف والزفير البطيء، في تدريب الجسم على إدارة التوتر بشكل أفضل، وتعزيز الاستقرار العقلي والجسدي.