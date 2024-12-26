شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تزداد أعراض الربو والحساسية عند البعض.. قد يكون هذا الفطر هو السبب والان مع تفاصيل الخبر

توجد فطريات بيننا، وقد تؤدي إلى تفاقم أعراض الحساسية والربو، حيث كشفت دراسة حديثة نُشرت في في مجلة Frontiers in Microbiology أن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية والربو لديهم مستعمرات فطرية مختلفة في ممراتهم الأنفية مقارنة بالأفراد الذين لا يعانون من حالات تنفسية.

وتسلط الدراسة، التي قادها الدكتور لويس ديلجادو من جامعة بورتو في البرتغال، الضوء على وجود صلة مهمة بين فطريات الأنف وصحة الجهاز التنفسي.

وقال الباحثون "لقد أظهرنا أن عينات التهاب الأنف التحسسي أظهرت تنوعًا فطريًا أعلى بشكل ملحوظ وبنية مجتمع فطرية مختلفة مقارنة بتلك الموجودة في الضوابط الصحية".

النتائج الرئيسية للدراسة

قام الباحثون بتحليل مسحات الأنف من 214 طفلًا وشابًا كانوا يتلقون العلاج في عيادة علم المناعة والربو وقارنوا هذه النتائج بمسحات الأنف التي تم جمعها من 125 فردًا سليمًا. عند تسلسل الحمض النووي للفطريات، اكتشف العلماء وفرة من الفطريات المعروفة بتعزيز الحساسية أو الأمراض لدى البشر.

وأوضح ديلجادو في بيان صحفي للمجلة: "يشير هذا إلى أن تجويف الأنف هو خزان رئيسي للفطريات التي يمكن أن تشارك في التهاب الأنف التحسسي والربو".

كما كشفت الدراسة أن الأفراد الذين يعانون من حساسية الجهاز التنفسي، وخاصة أولئك الذين يعانون من الربو والتهاب الأنف التحسسي، أظهروا مجموعة أكثر تنوعًا وثراءً من الأنواع الفطرية في أنوفهم. يعتقد الباحثون أن هذا التنوع قد يؤثر على البيئة المناعية في تجويف الأنف، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض.

ومع ذلك، أكد ديلجادو على الحاجة إلى مزيد من البحث لفهم هذه النتائج بشكل كامل وقال"لم نتمكن من التحكم في جميع المتغيرات الخاصة بالمريض، مثل شدة المرض ومستويات العلاج ذات الصلة، وتم أخذ عينات من المرضى في وقت واحد".

ستركز الدراسات المستقبلية على متغيرات مثل شدة المرض والتعرض للفطريات على المدى الطويل، وقد يستكشف الباحثون ما إذا كان تقليل مستويات الفطريات في الأنف يمكن أن يخفف من أعراض الحساسية أو الربو.

نصائح فعالة لإدارة الربو والحساسية

نظرًا للدور المحتمل للفطريات في تفاقم الحساسية والربو، فإن استراتيجيات الإدارة الفعالة ضرورية للمتضرري. فيما يلي بعض النصائح المدعومة من الخبراء للمساعدة في تقليل الأعراض:

1. حافظ على نظافة الهواء الداخلي:

- استخدم أجهزة تنقية الهواء مع مرشحات HEPA لتقليل مسببات الحساسية المحمولة جوًا، بما في ذلك جراثيم الفطريات.

- نظف وحافظ على أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بانتظام لمنع تراكم العفن.

2. التحكم في مستويات الرطوبة:

- تزدهر الفطريات في البيئات الرطبة. حافظ على الرطوبة الداخلية أقل من 50 في المائة باستخدام أجهزة إزالة الرطوبة والتهوية المناسبة.

- أصلح التسريبات أو المناطق الرطبة على الفور لمنع نمو العفن.

3. ممارسة نظافة الأنف:

- استخدم بخاخات الأنف المالحة أو محاليل الشطف لتنظيف الممرات الأنفية وطرد المواد المسببة للحساسية، بما في ذلك الجراثيم الفطرية.

4. الحد من التعرض الخارجي:

- ابق في الداخل في الأيام التي ترتفع فيها حبوب اللقاح والرطوبة عندما تكون الجراثيم الفطرية وفيرة.

- ارتدِ قناعًا عند تنظيف المناطق المتربة حيث يمكن أن يختبئ العفن.

- قم بإزالة الغبار والمكنسة الكهربائية من منزلك بشكل متكرر لإزالة جراثيم العفن والمواد المسببة للحساسية. اختر المكانس الكهربائية المجهزة بمرشحات HEPA.

- اغسل الفراش والستائر والمفروشات بالماء الساخن للتخلص من المواد المسببة للحساسية.

٥.راقب الأعراض واطلب المشورة الطبية:

- تابع نوبات الحساسية والربو لتحديد المحفزات واتخاذ التدابير الوقائية.

- اعمل مع أخصائي الحساسية أو أخصائي أمراض الرئة لتطوير خطة إدارة فعالة، بما في ذلك العلاجات المضادة للفطريات إذا لزم الأمر.