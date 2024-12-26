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استدعاء مشهورة في سناب شات إثر تصريحات غير دقيقة عن دخلها الإعلاني

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء مشهورة في سناب شات إثر تصريحات غير دقيقة عن دخلها الإعلاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استدعت هيئة تنظيم الإعلام، مشهورة في سناب شات، واتخذت الإجراءات النظامية بحقها، إثر إدلائها بمعلومات غير دقيقة حول دخلها الإعلاني.
وكانت إحدى مشاهير السناب شات، ظهرت قبل عدة أيام وأعلنت أن دخلها السنوي أكثر من 100 مليون ريال.
وأثارت هذه التصريحات الكثير من اللغط، وجرى الحديث عن مصدر المبالغ وحقيقتها.
سناب شات - أرشيفية
سناب شات - أرشيفية
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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