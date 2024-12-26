شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء مشهورة في سناب شات إثر تصريحات غير دقيقة عن دخلها الإعلاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استدعت هيئة تنظيم الإعلام، مشهورة في سناب شات، واتخذت الإجراءات النظامية بحقها، إثر إدلائها بمعلومات غير دقيقة حول دخلها الإعلاني.وكانت إحدى مشاهير السناب شات، ظهرت قبل عدة أيام وأعلنت أن دخلها السنوي أكثر من 100 مليون ريال.وأثارت هذه التصريحات الكثير من اللغط، وجرى الحديث عن مصدر المبالغ وحقيقتها.