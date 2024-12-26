شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد المغنسيوم.. منها تقليل خطر الإصابة بمرض السكري وعلاج الصداع النصفي والان مع تفاصيل الخبر

يلعب المغنيسيوم دورًا رئيسيًا في استقلاب الجلوكوز، ويمكن أن يؤدي انخفاض مستويات المغذيات إلى تفاقم مقاومة الأنسولين، يشارك المغنيسيوم في العديد من العمليات في الجسم، بما في ذلك امتصاص المعادن، وإنتاج الطاقة، ووظيفة العضلات والأعصاب، وإنتاج الحمض النووي، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد المغنسيوم، بحسب موقع تايمز ناو.

فوائد المغنسيوم

وبينما لا يصنع جسمك المغنيسيوم بشكل طبيعي، فأنت بحاجة إلى استهلاكه من خلال نظامك الغذائي أو مع المكملات الغذائية. تشمل الأطعمة المليئة بالمغنيسيوم الخضراوات الورقية الخضراء، وحبوب الإفطار المدعمة، والبذور، والمكسرات، وبعض أنواع منتجات الألبان.

هذا المغذي الكبير مفيد في علاج وإدارة العديد من الحالات الصحية، ومنها:

خفض سكر الدم

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مرض السكري ومشكلة متكررة تتمثل في ارتفاع مستويات السكر في الدم، تعمل مكملات المغنيسيوم مثل العجائب. يلعب المغنيسيوم دورًا رئيسيًا في استقلاب الجلوكوز، ويمكن أن يؤدي انخفاض مستويات المغذيات إلى تفاقم مقاومة الأنسولين، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

ولذلك، يوصي الخبراء بإضافة 100 ملليجرام من المغنيسيوم يوميًا إلى نظامك الغذائي لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 15 %.

علاج الامساك

يعد المغنيسيوم من بين المكونات الرئيسية المستخدمة في العديد من الملينات، والتي تشمل سترات المغنيسيوم، وهيدروكسيد، وأكسيد، وأملاح الكبريتات. يقول الأطباء لتجنب الآثار الجانبية الضارة؛ يجب عليك استخدام المغذي فقط لبضعة علاجات عرضية للإمساك مع شرب الكثير من الماء.

وفقًا للخبراء، فإن الجرعة الموصى بها من المغنيسيوم للإمساك هي 400-500 مليجرام يوميًا - ومع ذلك، يجب أن يتم ذلك فقط بعد استشارة طبيبك.

تخفيف الصداع النصفي

تقول الدراسات أن مكملات المغنيسيوم تقلل من تكرار الصداع النصفي عن طريق تقليل انقباض الأوعية الدموية وتدفق النواقل العصبية التي تؤدي إلى صداع شديد.

يوصي بعض الخبراء بتناول جرعات من المغنيسيوم تصل إلى 600 مليجرام يوميًا لتقليل تكرار الصداع النصفي، ولكن يجب أن يتم ذلك دائمًا بوصفة طبية.

علاج أمراض القلب

ينظم المغنيسيوم ويعالج العديد من أمراض القلب من خلال العمل كموسع للأوعية الدموية، مما يوسع الأوعية الدموية لخفض مستويات ضغط الدم. يمكن أن يساعد خفض ضغط الدم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

بالنسبة لجرعات المغنيسيوم التي تتراوح من 243 إلى 973 مليجرامًا يوميًا، يمكنك الاستفادة من خفض مستويات ضغط الدم لديك بحوالي 2.2 ملم زئبق.

قوة العظام

يساعد المغنيسيوم أيضًا في تكوين العظام وتنظيم قوتها. وفقًا للبحوث، فإن الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات المغنيسيوم هم أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام، وهي مشكلة تنكسية في العظام.

يقلل المغنيسيوم أيضًا من خطر الإصابة بكسور العظام وهشاشة العظام، وخاصةً عند النساء بعد انقطاع الطمث وكبار السن.

تقليل التوتر

تعمل مكملات المغنيسيوم على تقليل الأعراض المرتبطة بالتوتر والقلق الشديد. يقوم المعدن بذلك عن طريق التأثير على المواد الكيميائية في دماغك، وبالتالي علاج الأعراض المرتبطة بالاكتئاب.

وفقًا للدراسات، هناك أيضًا ارتباط بين انخفاض مستويات المغنيسيوم واضطرابات مثل اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD)، والفصام، واضطراب طيف التوحد.

المخاطرة بالإفراط في تناول المغنيسيوم

يقول الأطباء إن الحد الأقصى للمغنيسيوم في المكملات الغذائية والأدوية لجميع البالغين هو 350 ملليجرامًا - وهو ومع ذلك، لتجنب حدوث أي آثار جانبية، يجب ألا تستهلك جرعات من المغنيسيوم أعلى من هذا الحد ما لم يوصيك طبيبك بذلك.

تشمل الآثار الجانبية المرتبطة بتناول كمية كبيرة من المغنيسيوم ما يلي:

الإسهال

الغثيان

ألم المعدة

عدم انتظام ضربات القلب

السكتة القلبية

