شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أضرار لاستخدام الهاتف قبل النوم.. منها اضطرابات النوم والان مع تفاصيل الخبر

استخدام الهاتف قبل الذهاب إلى السرير قد يؤثر سلبًا على جودة نومك وصحتك العامة بسبب الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات، والذي يتداخل مع إنتاج الميلاتونين، وهو الهرمون الذي ينظم النوم. كما أن استخدام الهاتف قد يحفز عقلك ويزيد من اليقظة، مما يجعل من الصعب الاسترخاء والنوم. علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي وسائل التواصل الاجتماعي أو المحتوى الإخباري إلى إثارة التوتر أو الاستجابات العاطفية، مما يؤدي إلى زيادة القلق واضطراب أنماط النوم.

ووفقا لموقع doctor ndtv بمرور الوقت، يمكن أن تسبب هذه العادة تأثيرات تراكمية، بما في ذلك التعب وانخفاض التركيز وحتى تقلبات المزاج، وكلها تنبع من سوء جودة النوم، وفيما يلى نعرض للطرق التي يؤثر بها استخدام الهاتف قبل النوم على صحتك.

أسباب وراء كون استخدام هاتفك قبل النوم مضرًا 1. التعرض للضوء الأزرق يعطل إنتاج الميلاتونين

الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الهواتف الذكية يمنع إنتاج الميلاتونين، وهو الهرمون الذي ينظم دورة النوم والاستيقاظ، ويؤدي انخفاض مستويات الميلاتونين إلى تأخير بدء النوم، مما يجعل من الصعب النوم بسرعة ويؤدي إلى أنماط نوم غير منتظمة، وخاصة عند استخدام الهواتف الذكية قبل النوم.

2. يحفز نشاط الدماغ

يؤدي استخدام الهاتف قبل النوم إلى تنشيط الدماغ، وخاصة إذا كنت تتصفح وسائل التواصل الاجتماعي أو تشارك في أنشطة محفزة. وقد يؤدي هذا النشاط الدماغي المتزايد إلى صعوبة الاسترخاء، مما يؤدي إلى إطالة الوقت الذي يستغرقه النوم وتقليل عمق ونوعية راحتك.

3. يزيد من القلق والتوتر

الانخراط في محتوى مرهق أو عاطفي، مثل وسائل التواصل الاجتماعي أو الأخبار، قد يزيد من مستويات القلق قبل النوم، ويؤثر هذا القلق المتزايد على قدرتك على النوم وقد يؤدي إلى اضطراب النوم، حيث قد يستمر عقلك في معالجة المعلومات أثناء الليل.

4. يزيد من اليقظة

يمكن أن تؤدي الإشعارات أو الرسائل النصية أو توقع الرسائل إلى زيادة مستوى اليقظة لديك، وهو ما يؤدي إلى نتائج عكسية عند محاولة الاسترخاء والاستعداد للنوم، يمكن أن يؤدي هذا إلى إبقاء عقلك في حالة من الوعي المتزايد، مما يؤدي إلى تأخير بداية النوم وتقليل جودة الراحة.

5. يساهم في اضطرابات النوم

يرتبط الاستخدام المنتظم للهاتف قبل النوم باضطرابات النوم، مثل الأرق، ومن خلال التأثير على إنتاج الميلاتونين ودورات النوم، يمكن أن يؤدي وقت الشاشة قبل النوم إلى مشاكل نوم مزمنة، مما يزيد من خطر الاضطرابات التي تؤثر على الصحة والرفاهية على المدى الطويل.

6. يسبب إجهاد العين

يؤدي التعرض للشاشات لفترات طويلة، وخاصة في الإضاءة الخافتة، إلى إجهاد العين وعدم الراحة، وقد تنتج أعراض مثل الصداع وجفاف العين وعدم وضوح الرؤية عن هذه العادة، الأمر الذي لا يجعل النوم صعبًا فحسب، بل قد يؤثر أيضًا على صحة العين بمرور الوقت.

7. يقلل من نوم حركة العين السريعة

يؤدي استخدام الهاتف قبل النوم إلى تقليل مرحلة حركة العين السريعة (REM)، وهي مرحلة أساسية للذاكرة والمعالجة العاطفية. يمكن أن يؤدي انخفاض مرحلة حركة العين السريعة إلى إضعاف الوظيفة الإدراكية والذاكرة والمرونة العاطفية، مما يؤدي إلى ضعف الصحة العقلية والتركيز.

8. يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب

تشير الدراسات إلى أن الإفراط في استخدام الشاشات ليلاً يرتبط بارتفاع معدلات الاكتئاب، وخاصة عندما يقترن بالحرمان من النوم. ويمكن أن يساهم الجمع بين النوم منخفض الجودة والتعرض لمحتوى سلبي محتمل قبل النوم في ظهور أعراض الاكتئاب.

9. يعطل الإيقاع اليومي

يتأثر الإيقاع اليومي الطبيعي للجسم، أو الساعة البيولوجية، بالتعرض للضوء. يؤدي استخدام الهاتف قبل النوم إلى تعطيل هذا الإيقاع، مما يجعل من الصعب على جسمك تنظيم دورات النوم والاستيقاظ، بمرور الوقت، قد يؤدي هذا إلى صعوبة النوم والاستيقاظ في ساعات منتظمة.

