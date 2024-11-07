شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر مصنع غزل فى العالم يسابق الزمن للافتتاح يناير 2025 بطاقة 30 طن يوميا والان مع تفاصيل الخبر

‏تواصل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى متابعة تدشين أكبر مصنع غزل فى العالم، وهو مصنع غزل 1، والذي تم تركيب جميع المكونات الخاصة به، بطاقة إنتاجية 30 طن غزل، وجاري الانتهاء من تركيب محطة كهرباء عملاقة لتزويد المصنع بالطاقة اللازمة لبدء عمليات التشغيل التجريبي والتشغيل الفعلى.

كشفت مصادر لـ"الخليج 365" إن المصنع سيكون جاهزا للافتتاح في يناير 2025، بعد انتهاء تجارب التشغيل بداية من شهر ديسمبر المقبل بنسبة 100‎%‎، لا سيما إن عمليات التشغيل التجريبي لبعض الماكينات متواصلة.

أضافت أن كافة مكونات محطة الكهرباء وصلت بالفعل، وجاري تركيبها وهناك تنسيق بين المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الاعمال العام، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء للانتهاء منها فى أسرع وقت ممكن، حيث من المتوقع تشغيلها في غضون 30 يوما .

أوضحت المصادر أن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة بقيادة المهندس أحمد بدر، العضو المنتدب الرئيس التنفيذى، تواصل المتابعة والعمل لضمان الانتهاء من تدشين أكبر مصنع غزل فى العالم، بجانب متابعة الانتهاء من مصنع 6، ليضاف إلى مصنع 4 الذى يعمل بالفعل.

ويضم مصنع "غزل 1" الذي يعد أكبر مصانع الغزل في العالم نحو 183 ألف مردن تحت سقف واحد على مساحة 62 ألف متر وبطاقة إنتاجية مستهدفة حوالي 30 طن غزل يوميا، حيث تم تركيب جميع الماكينات الجديدة بعد إتمام الأعمال الإنشائية استعدادا للبدء في التشغيل التجريبي خلال الفترة القليلة المقبلة.‎

وكشف الدكتور أحمد شاكر، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس في تصريحات سابقة ل" الخليج 365" أن مصنع غزل 1 يتكون من 4 أجزاء، الجزء الأول متعلق بإنتاج ‏الغزل الرفيع وسيخصص للتصدير، ولا سيما فى ظل الاقبال الكبير على القطن المصرى طويل التيلة ومنافسته العالمية، والجزء الثانى مخصص لإعادة تصنيع الريسيكل من العوادم، وهو مخصص لتصنيع اقمشة الجينز وسيتم التعاون مع شركة دمياط التى تصنع الجينز فى هذا الشأن.

أشار أن الجزء الثالث من اكبر مصنع غزل فى العالم مخصص ل" التطبيق والزوى" وهى قيمة مضافة عالية؛ لتحسين خواص الخيوط الرفيعة وفقا للمواصفات العالمية، لافتا أن الجزء الرابع عبارة عن حرق الوبرة؛ لزيادة لمعان وجودة الأقطان والغزول المنتجة، والقضاء على الشعيرات، موضحا أن كل ذلك قيمة مضافة عالمية تجعل من المنتج منافسا عالميا بقوة فى مختلف أسواق العالم.

كما يضم مصنع "غزل4" باكورة المصانع الجديدة في مشروع التطوير بإجمالي عدد مرادن 71808 مرادن وبطاقة إنتاجية تبلغ 15 طن غزل/ يوم، ‎فيما تتواصل الأعمال في مصنع "غزل6” ومشروع إنشاء مجمع مصانع النسيج والتحضيرات والصباغة، ومشروع محطة الكهرباء الجديدة،

ومؤخرا التقى وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمى مسؤولي شركات المقاولات واستشاريي المشروع لاستعراض الموقف التنفيذي، موجها بضرورة تسريع معدلات الإنجاز وتكثيف العمل لإتمام المشروع، والمتابعة الميدانية اليومية لنسب التنفيذ في جميع المواقع.

كما تفقد عددا من مصانع النسيج القائمة ومجمع الوبرة لمتابعة عمليات الإنتاج، وذلك بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمهندس أحمد بدر العضو المنتدب لشركة غزل المحلة.

وأكد المهندس محمد شيمي أن شركة غزل المحلة تعد من كبريات القلاع الصناعية في مصر، وتستحوذ على جانب كبير من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي يأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بهذه الصناعة، والمتابعة المستمرة من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة أن المشروع يتضمن مختلف مراحل الإنتاج بدءًا من زراعة وتجارة القطن وتطوير المحالج، مرورًا بمصانع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز وصولا إلى المنتجات النهائية، مشيرا إلى ضرورة التواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من الغزول اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها، والعمل على تلبية احتياجات السوق المحلية وفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، والاهتمام بتدريب العاملين وتنمية مهاراتهم.

ومن المستهدف أن يصل الإنتاج السنوى لمشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج بتكلفة نحو 50 مليار جنيه، نحو 188 ألف طن من الغزول، و198 مليون متر من النسيج، و15ألف طن من الوبريات، إلى جانب 50 مليون قطعة ملابس مما يزيد الصادرات بنحو 2.5 مليار دولار سنويا.