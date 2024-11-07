شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يغلق تداولات اليوم عند 3775 جنيهًا للجرام والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر بختام تداولات اليوم الأربعاء، بعد تغيرات كبيرة في سعر الذهب على مدار اليوم، ليسجل السعر تحركات مستمرة ويفقد قمته السعرية.

سعر الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4314 جنيهًا

عيار 21 يسجل 3775 جنيهًا

عيار 18 يسجل 3236 جنيهًا

الجنيه الذهب 30200 جنيهًا

سيطر الهبوط على أسعار الذهب العالمى والمحلى خلال تداولات اليوم الأربعاء، وذلك في ظل العديد من المتغيرات التي تسببت في انهيار سعر الذهب العالمي، ليتبعه سعر الذهب المحلى الذى يشهد عدم استقرار فى تسعيره منذ جلسة الأمس.

التراجع الكبير في سعر الذهب بمصر بعد أن استقر السعر يوم أمس عند 3850 جنيها للجرام مع توقف عملية التسعير من قبل العديد من تجار الخام، وذلك بسبب ترقبهم لتغيرات السعر العالمي بسبب الانتخابات الأمريكية.

من جهة أخرى تأثر سعر الذهب في مصر من انخفاض حاد في سعر الذهب العالمى فى ظل اعتماد تسعير الذهب المحلى خلال الفترة الماضية بشكل كبير على تغيرات سعر الذهب العالمى.