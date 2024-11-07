شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: لجان للتفتيش على أى مشترك يتوقف عن شحن العداد لمدة شهرين والان مع تفاصيل الخبر

كشف منصور عبد الغنى المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء وجه منذ اليوم الأول لتوليه الوزارة بأن يتم تنفيذ خطة القضاء على ظاهرة سرقات التيار الكهربائى وفق منظومة متكاملة بدأ من الغاء كافة شروط تركيب العدادات الكودية انتهاءا بمتابعة المشتركين بعد التركيب لضمان عدم التلاعب مرة أخرى فى معدلات الاستهلاك.

وأضاف عبد الغنى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء أصدر تعليمات بضرورة مراقبة عمليات شحن العدادات مسبوقة الدفع بشكل عام والعدادات الكودية للمخالفين بشكل خاص، لافتا إلى أن أى مشترك يتوقف عن الشحن لمدة شهرين يتم التفتيش الفورى عليه بواسطه لجان فنية من قبل شركات التوزيع.

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن هناك مرور دورى يتم على مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع والكودية بالإضافة إلى مراجعة محاضر الضبطية القضائية لسارقى التيار الكهربائى بشكل شهرى للحفاظ على حق الدولة وتقليل حجم الخسائر المالية التى تتكبدها شركات توزيع الكهرباء.