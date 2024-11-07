شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية اليوم على ارتفاع، وصعد "داو جونز" بأكثر من 3.55 بالمئة أو ما يعادل 1508 نقاط ليغلق عند 43729 نقطة.

وزاد مؤشر " ستاندرد اند بورز 500" بنحو 2.55 بالمئة أو ما يعادل 146 نقطة عند 5929 نقطة، كما ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 2.95 بالمئة أو ما يعادل 544 نقطة ليغلق عند 18983 نقطة.

