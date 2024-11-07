الاقتصاد

البورصة الأمريكية تغلق على ارتفاع

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واس- واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية اليوم على ارتفاع، وصعد "داو جونز" بأكثر من 3.55 بالمئة أو ما يعادل 1508 نقاط ليغلق عند 43729 نقطة.
وزاد مؤشر " ستاندرد اند بورز 500" بنحو 2.55 بالمئة أو ما يعادل 146 نقطة عند 5929 نقطة، كما ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 2.95 بالمئة أو ما يعادل 544 نقطة ليغلق عند 18983 نقطة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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