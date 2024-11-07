شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الجملة في أوروبا خلال سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار المنتجين "الجملة" في منطقة اليورو على أساس شهري لأول مرة منذ 4 شهور، خلال شهر سبتمبر الماضي في ظل تراجع أسعار الطاقة، بحسب البيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" يوم الأربعاء.

وقالت الوكالة إن مؤشر أسعار الجملة في السوق المحلية بمنطقة العملة الأوروبية الموحدة تراجع بنسبة 6ر0% شهريًا، بعد ارتفاعه البسيط في الشهر السابق، ليسجل أول تراجع له منذ مايو الماضي. مؤشر أسعار الجملة الأساسي في الوقت نفسه استقر مؤشر أسعار الجملة الأساسي الذي يستبعد أسعار السلع الأشد تقلبًا مثل الطاقة والغذاء، بعد ارتفاعه في أغسطس الماضي بنسبة 1ر0% شهريًا.

وتراجعت أسعار الطاقة بنسبة 9ر1% شهريًا، وهو أول تراجع لها منذ مايو الماضي، في حين تراجعت أسعار السلع الرأسمالية بنسبة 1ر0%، واستقرت أسعار السلع الوسيطة.

في المقابل ارتفعت أسعار السلع المعمرة وغير المعمرة بنسبة 2ر0% خلال سبتمبر الماضي بعد استقرارها في الشهر السابق. استمرار التراجع السنوي وعلى أساس سنوي، تراجعت أسعار الجملة بنسبة 4ر3%، ليستمر التراجع السنوي للشهر السابع على التوالي.

وكانت الأسعار قد تراجعت بنسبة 3ر2% خلال أغسطس الماضي.

وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، تراجعت أسعار الجملة بنسبة 6ر0% شهريًا خلال سبتمبر الماضي وبنسبة 3ر3% سنويًا.