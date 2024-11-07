شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم شعلان مستشارا قانونيا للاتحاد الأفريقى للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة تعيين المصري حاتم شعلان مستشارا قانونيا وسكرتيرا عاما للجنة القانونية بالاتحاد.

وتولى حاتم شعلان العديد من المناصب القانوينة أبرزها المستشار القانونى للاتحاد المصري للكرة الطائرة، كما تولى إدارتي الشؤون القانونية والموارد البشرية بالاتحاد المصري.

وكان الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة قد أعلن تعيين عايدة إسماعيل عضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة المصرى، عضوا بمجلس إدارة الاتحاد الأفريقي.

فى ذات الوقت، اعتمد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، أسماء جميع المرشحين فى الانتخابات المقبلة المقرر لها 6 ديسمبر المقبل، لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد لمدة 4 سنوات مقبلة، وذلك بعد مراجعة جميع أوراق المتقدمين للانتخابات.

وتقدم على مقعد الرئيس كل من ياسر قمر الرئيس الحالي للاتحاد وعمرو مخلوف أمين الصندوق الحالي للاتحاد، وعايدة إسماعيل عضو مجلس إدارة الاتحاد وشريف الشمرلي مدرب المنتخب الأسبق.

وعلى منصب نائب الرئيس تقدم كل من أحمد عبد الدايم ومحمد صادق وخالد أبو زينة ومنصور محمدي وهناء حمزة.

وفي منصب أمين الصندوق تقدم كل من عبد المعطي منصور ومنى عبد الكريم وطارق فريد ويوسف حسن.

أما الأعضاء فتقدم بالترشح كل من وائل قنديل وشوكت صابر ومحمود الفقي ومرفت حسنى ومحمود رؤوف وأيمن عبد الرحيم وحسين السرجاني وحاتم شعلان وهويدا شبل ومحمد فرج وحمدى نور الدين وإنجي الشامي وأيمن طه ومصطفى المنيرى وأحمد كمال ورضا الغزالي وعلى عبد السلام وعطا مرزوق وأيمن كامل وجيهان فؤاد ونوران المغاوري وطلعت الطوبشي وأشرف درويش.