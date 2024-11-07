شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يزين قائمة الأهلى أمام زد بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلى، على قائمة الفريق المتواجدة حاليا بمعسكر الفريق بأحد فنادق القاهرة الكبرى، استعدادا لخوض مواجهة زد غدا، ضمن بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وتضم قائمة فريق الأهلى كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، يوسف أيمن، يحيى عطية الله، خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: محمد مجدي "أفشة"، أحمد نبيل "كوكا"، أكرم توفيق، إمام عاشور، مروان عطية، عمرو السولية، رضا سليم، حسين الشحات، عمر الساعي ، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر.

الهجوم: وسام أبو علي، محمود عبد المنعم "كهربا"، سمير محمد.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى اختتم تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك فى إطار الاستعدادات لمواجهة فريق زد في الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، لشرح بعض التفاصيل الفنية في التحضير لمباراة الغد.

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال مرانًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين مع بداية المران، استمر لمدة 30 دقيقة، قبل أن ينخرط اللاعبون في أداء التدريبات الفنية.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، الثلاثي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف في تدريبات بدنية وفنية منفردة. واختتم المدير الفني مارسيل كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق زد في الثامنة من مساء غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.