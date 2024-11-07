شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع الرتوش الأخير على لائحة الموسم الجديد خلال فترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر

يضع مسئولو النادي الأهلي الرتوش الأخيرة على لائحة الفريق الأحمر في الموسم الحالي، بعد قرار تعديل اللائحة في الموسم الحالي بما يتناسب مع تحديات الأهلي في المرحلة المقبلة، خلال فترة توقف الدورى.

وكانت إدارة الكرة بالنادي الأهلي قد أجلت مناقشة لائحة الفريق خلال الفترة الماضية بسبب ارتباطات الفريق الأحمر في السوبر المصري، ثم مباراة العين الإماراتي في ربع نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال، وبعدها مباراتي سيراميكا وزد في مسابقة الدوري المصري.

ويتناقش مسئولو النادي الأهلي مع كباتن الفريق بخصوص بعض البنود داخل اللائحة من المكافآت الخاصة بالمباريات، والعقوبات المقرر توقيعها على من يخرج على النص أو يرتكب سلوكا غير رياضيا.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء أمس على ملعب التتش، ‏استعدادًا لمباراة زد المقرر لها يوم 7 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية ‏لمنافسات الدوري الممتاز.‏

وعقد الجهاز الفني للأهلي محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب ‏الفنية الخاصة بمباراة زد، ثم خاض لاعبو الفريق فقرة بدنية قبل تطبيق الجزء الخططي ‏في تدريبات الكرة.‏

وأدى الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم، ‏تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

وواصل الأهلي تدريباته أمس ، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق أمس، وفق البرنامج ‏الخاص بالإعداد لمباراة زد.‏

كان الأهلي قد افتتح مشواره في منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم 2024-2025 ‏بالفوز على سيراميكا بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ‏استاد السلام.‏