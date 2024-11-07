شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 6 – 11 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 6 – 11 – 2024 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، الأهلي يطالب اتحاد الكرة بتحديد موقفه من تسريبات الـ VAR.

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بتحديد موقفه من تسريبات الـ VAR

كشف مصدر داخل الأهلي أن مجلس إدارة النادي يدرس تصعيد الموقف ضد اتحاد الكرة بشأن منظومة التحكيم بعد التسريبات الأخيرة من غرفة الــ VAR في مباراة الزمالك والبنك الأهلي، والتي أكدت على أن الأمور تسير وفق الأهواء الشخصية بعيدًا عن أي معايير للعدالة.

الزمالك يطعن على إيقاف القيد بسبب مستحقات باتشيكو

يستعد مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب لتقديم طعن على حكم إيقاف القيد بسبب مستحقات باتشيكو المدير الفنى السابق للفريق، والتي وصلت إلى 819 الف يورو بعد الحكم على الاستئناف الذى تقدم به على حكم حصوله على 550 ألف يورو.

اتحاد الكرة يحدد موعد قرعة الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس مصر

حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، موعد قرعة الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس مصر للموسم الجاري 2024-2025، والمقرر إجرائها يوم الأحد المقبل 10 نوفمبر الجاري.

الزمالك ينتظر رد نداى على تقسيط المستحقات تجنبا لإيقاف القيد

ينتظر مسئولو نادى الزمالك رد إبراهيما نداى لاعب الفريق السابق، على العرض الذى تقدم به مسئولو الأبيض ، لجدولة مستحقات اللاعب المتأخرة، والتي تبلغ 750 ألف دولار، تجنبا لإيقاف القيد .

غدا.. اجتماع عاصف في اتحاد الكرة لمناقشة عدد من الملفات

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام اجتماعا عاصفا غدا الخميس، في مقر الاتحاد، لمناقشة عدد من الملفات الساخنة، وعلى رأسها ملف التحكيم الذى يواجه انتقادات كبيرة في بداية هذا الموسم.

رابطة الأندية: هدف حسين الشحات الأفضل في الجولة الأولى للدوري

حصل هدف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي على جائزة أفضل هدف في الجولة الأولى لـ دوري نايل 2024 – 2025 ، و الذى أحرزه في مرمى فريق سيراميكا ، بتصويت الجمهور على الصفحة الرسمية لرابطة الأندية.

القصة الكاملة لأزمة محمد عادل والتسريب الصوتى بعد لقاء الزمالك والبنك الأهلى

تصدر الحكم محمد عادل المشهد مع بداية دورى NILE، بعد القرارات المثيرة التي اتخذها في إدارته لمواجهة الزمالك والبنك الأولى في الأسبوع الأول من المسابقة، والتي شهدت احتسابه لـ 3 ركلات جزاء.