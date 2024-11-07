شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام سموحة فى دوري nile والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز استعداداته اليوم الخميس لمواجهة سموحة ، المقرر لها غداً الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، خاصة أن الفريق الأبيض يضع الفوز وحصد الثلاث نقاط نصب أعينه لإسعاد الجماهير.

موعد مباراة الزمالك أمام سموحة في الدوري المصري

يحل فريق الزمالك ضيفاً ثقيلا على سموحة فى الخامسة مساء غداً الجمعة باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسموحة فى الجولة الثانية للدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.