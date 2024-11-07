شكرا لقرائتكم خبر عن توقف الدورى فرصة 6 لاعبين لنيل ثقة كولر فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يحاول عدد من لاعبي الأهلي استغلال التوقف الدولي القادم، في الاجتهاد بالتدريبات الجماعية خلال فترة توقف الدوري، من أجل نيل ثقة الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، والحصول على فرصة في المباريات بعد استئناف المنافسات الرسمية نهاية شهر نوفمبر الجاري.

ويوجد أكثر من لاعب يترقبون الحصول على فرصة المشاركة في المباريات، مثل أشرف داري، يوسف أيمن، عمر الساعي، محمود كهربا، عمر كمال، كريم الدبيس، حيث لم يحصلوا على فرص كافية للمشاركة طوال الفترة الماضية.

يرغب أشرف داري في التخلص من آم الكاحل والانتظام في التدريبات الجماعية ومن ثم الحصول على فرصة في المباريات بعد انتهاء فترة التوقف لتقديم أوراق اعتماده بقميص الأهلي، بعدما تسببت الإصابة المتكررة في تعطيل انطلاقته مع بطل القرن الأفريقي.

فيما يحتاج عمر الساعي لبذل مجهود مضاعف من أجل المشاركة مع الأهلي ومن ثم الحصول على فرصة للدخول في قوائم المباراة ثم المشاركة في المباريات، لاسيما وأنه ينال إعجاب الجهاز الفني ويرى أنه سيقدم الإضافة للفريق الأحمر.

بينما يحتاج محمود كهربا فترة التوقف للاستفادة منها في استعادة مستواه المفقود ونيل ثقة الجهاز الفني والعودة للمشاركة بشكل أكبر مع الفريق الأحمر في المرحلة القادمة.

ويترقب عمر كمال المشاركة مع الأهلي في المباريات بعد انتهاء التوقف الدولي، حيث لم يحصل على فرصة كفاية منذ بداية الموسم، وشارك في عدد من المباريات بشكل أساسي وبعضها كبديل، ويحتاج لتقديم أفضل مستوى من أجل العودة إلى حسابات كولر من جديد.

ويتطلع يوسف أيمن في استغلال فترة التوقف في تصحيح الانطباع الذي وصل إلى الجمهور الأحمر من الأداء غير الجيد في مباراة سيراميكا، والتأكيد على أنه قادر على تقديم الإضافة للفريق الأحمر، وأن أداء مباراة سيراميكا كان عارضا بسبب عدم جاهزيته بعد إصابته بارتجاج في المخ.

يبحث رضا سليم استغلال فترة توقف الدوري في تقديم أفضل مستوى فني من أجل الحصول على فرصة كافية مع الفريق الأحمر، لاسيما وأن بصمته لم تظهر مع الفريق الأحمر بالشكل المطلوب خاصة مع بداية الموسم الجاري.

بينما يترقب كريم الدبيس فترة التوقف للاستفادة منها في كسب ثقة كولر والبناء عليها في الفترة القادمة، لاسيما بعدما غاب عن المشاركة منذ بداية الموسم الحالي، ويحاول تنفيذ كل ما يطلبه منه المدرب للحصول على فرصة المشاركة في المباريات.