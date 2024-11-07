شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة مودرن سبورت بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت، دخول الفريق في معسكر مغلق اليوم الخميس، من أجل الاستعداد لمواجهة مودرن سبورت، المقرر لها غدا الجمعة، في إطار الجولة الثانية من دورى nile.

ويسعى سيد عيد لفرض مزيد من التركيز على اللاعبين وتحفيظ الخطة المناسبة لمواجهة مودرن سبورت، بعدما درس نقاط القوة والضعف خلال مباراته مع إنبى.

وطالب سيد عيد اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل مواصلة الأداء القوى الذى ظهر عليه الفريق أمام بيراميدز، واستغلال كل الفرص التي تتيح لهم أمام المرمى من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

ونجح فريق بتروجت في افتتاح مشواره في بطولة دورى nile بالتعادل الإيجابى مع بيراميدز بهدف لمثله، ونجح الفريق في الوصول لشباك بيراميدز في 3 مناسبات، ولكن تقنية الفيديو ألغت هدفين بداعى التسلل.