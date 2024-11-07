شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تلخيص النص وتنظيمه باستخدام أدوات الكتابة على iPhone.. فى 10 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

انضمت Apple أخيرًا إلى لعبة الذكاء الاصطناعى من خلال ميزات Apple Intelligence في نظام التشغيل iOS 18.1 ، والتي أصبحت متاحة الآن للجميع الذين لديهم هاتف متوافق، وإذا كان لديك الكثير من النصوص وتريد فقط ملخصًا سهل الفهم للنقاط الرئيسية يمكن لـ Apple Intelligence القيام بذلك أيضًا باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وفيما يلى تعرف على الخطوات:

الخطوة 1: حدد النص الذي تريد تحسينه.

الخطوة 2: حدد أدوات الكتابة .

الخطوة 3: حدد "تلخيص" للحصول على ملخص للنص .

الخطوة 4: حدد النقاط الرئيسية للحصول على ملخص للنقاط الرئيسية فقط.

الخطوة 5: حدد القائمة لتنظيم النص في تنسيق القائمة.

الخطوة 6: حدد الجدول لتنظيم النص في جدول .

الخطوة 7: بمجرد عرض النص الملخص، هناك المزيد من الخيارات التي يمكنك استخدامها مع الملخص.

الخطوة 8: حدد "نسخ" لنسخ الملخص.

الخطوة 9: حدد "استبدال" لاستبدال النص الأصلي بالنص الملخص ، لا يتوفر هذا الخيار إذا لم يكن النص المصدر قابلاً للتحرير.

الخطوة 10: حدد "مشاركة" لمشاركة الملخص.