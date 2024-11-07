شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي الزمالك يعرض التنازل عن مستحقاته للرحيل في يناير والان مع تفاصيل الخبر

عرض ثلاثي فريق الزمالك مهاب ياسر، ومحمد عاطف وسيف فاروق جعفر التنازل عن مستحقاتهم المالية من أجل سماح الإدارة لهم بالرحيل عن القلعة البيضاء في الانتقالات الشتوية المقبلة خاصة بعد ابتعادهم عن حسابات الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

ووافق البرتغالي جوزيه جوميز على رحيل الثلاثي بشكل نهائى عن الزمالك، إلا أن إدارة القلعة البيضاء ترفض هذا المقترح وتتبنى وجهة نظر مغادرتهم للفريق على سبيل الإعارة في الميركاتو الشتوي المقبل، خوفاً من تألق أحدهم الأمر الذي يضعهم في موقف محرج مع الجماهير.

ويرفض جوزيه جوميز انضمام الثلاثي إلى التدريبات الجماعية، ومعهم البنيني سامسون أكينيولا، ويضع لهم برنامج تدريبي خاص تحت إشراف أحمد مجدي المدرب العام، وكذلك مدرب الأحمال، حيث يرى البرتغالي أن انتظامهم في التدريبات سيكون عبء عليه في الوقت الذى قرر فيه عدم الاعتماد على خدماتهم.