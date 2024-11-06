شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب والرياضة تتابع نتائج التظلمات المقدمة من المرشحين للاتحادات الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

تتابع وزارة الشباب والرياضة نتائج فحص التظلمات الصادرة عن لجنة التظلمات التابعة للجنة الأولمبية المصرية وذلك في عدد من الإتحادات الرياضية في ووفقا للتوقيتات الزمنية المقررة قانوناً وعملاً بكافة الأطر القانونية واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية.



يأتي ذلك فى إطار حرص الوزارة على ضمان العدالة والشفافية في إدارة الشأن الرياضي وكذلك المتابعة الدقيقة لكافة مجريات العملية الانتخابية فى ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوضع الأطر والضوابط الخاصة بحوكمة المنظومة الرياضية ووضعها على المسار الصحيح.

وقد انتهت لجنة التظلمات باللجنة الأولمبية المصرية فى التظلمات المقدمة والخاصة باتحاد الرماية واتحاد العاب القوى وتنفيذ الأحكام القضائية، حيث تم قبول التظلم المقدم من مصطفى حنيش (اتحاد الرماية)، كما تم قبول التظلم المقدم من وليد عطا (اتحاد العاب القوى).

وفيما يخص اتحاد رفع الأثقال، أعلنت اللجنة النظر فى التظلمات المقدمة، وتم قبول التظلم المقدم من عمرو رمضان (متقدم على الرئاسة)، كما تم قبول التظلم المقدم من ايهاب عثمان (متقدم على نائب الرئيس)، كما تم قبول التظلم المقدم من محمد محمد عبده (متقدم على العضوية)، كما أعلنت اللجنة النظر فى التظلمات المقدمة والخاصة باتحاد التايكوندو، حيث تم قبول التظلم المقدم من ايهاب جابر (المتقدم على العضوية)، فيما تم رفض التظلم المقدم من عمر عصام وذلك لعدم انطباق شرط الترشح عليه، وتم رفض الطعون المقدمة ضد كلا من "محمد مجدى طايل، حسن كمال، محمد عبد الله السعيد".

وعن التظلمات التظلمات المقدمة والخاصة باتحاد التجديف، أعلنت اللجنة المختصة إرجاء النظر فى التظلمات المقدمة من (محمد الطاهر محمود، إبراهيم مصطفى عاشور، حاتم شاهين أحمد) للتداول التظلمات فى القضاء، وتم النظر فى التظلمات المقدمة والخاصة باتحاد الترايثلون، حيث اعلنت اللجنة رفض التظلم المقدم من ندا محمد سمير لعدم استيفائها شرط الترشح، وتم النظر فى التظلمات المقدمة والخاصة باتحاد الجودو، حيث تم مخاطبة الإتحاد لموافاتنا باستيفاء والخاصة بالطعن المقدم من محمد مطيع والتظلم المقدم فى أحمد عبد الحميد.