الامارات | فينيسيوس: الدوري الإماراتي وجهة مميّزة للاعبي «السامبا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب نادي الجزيرة، البرازيلي فينيسيوس ميلو، أنه لم يتردد في الموافقة على الانتقال للعب في دوري أدنوك للمحترفين، مشدداً على أن الدوري الإماراتي يُعدُّ وجهة مميّزة للاعبين البرازيليين.

وقال فينيسيوس ميلو لـ«الإمارات اليوم» إنه يشعر بسعادة كبيرة بعد قراره الانضمام إلى نادي الجزيرة، موضحاً: «وجدت ترحيباً كبيراً من إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين، إذ إنني تأقلمت بشكل سريع على الأجواء هنا في الإمارات، مثلما توقعت، رغم أنها التجربة الأولى لي هنا، بعدما سبق لي اللعب في البرازيل وأميركا وصربيا».

وأضاف: «الدوري الإماراتي يُعدُّ وجهة مميّزة جداً للاعبين البرازيليين في السنوات الماضية، إذ إن أندية الدوري أصبحت معروفة بشكل كبير في البرازيل، بسبب العدد الكبير من لاعبي (السامبا) هنا».

وأشار إلى أنه يستمتع بالعيش في الإمارات، وقال: «أعرف الكثير عن الإمارات من مواقع التواصل الاجتماعي وأصدقائي، وبالنسبة لي لم أشعر بالغربة إطلاقاً خصوصاً، كما ذكرت، بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين البرازيليين، إلى جانب الجالية البرازيلية بشكل عام في الدولة وأبوظبي بشكل خاص، حيث إن كل شيء متوافر كأنني أعيش في البرازيل من ناحية المطاعم والتجمعات والأجواء البرازيلية».

أما بالنسبة لأهدافه مع فريق الجزيرة، فقال: «الجهاز الفني يمنحني الفرصة بشكل تدريجي، حيث إنني انتقلت إلى الفريق في سبتمبر الماضي، وسعيد بمشاركتي في الفترة الماضية، وإحرازي هدفين، وأتمنى أن أساعد الفريق على تحقيق الانتصارات والمنافسة على الألقاب».

ورداً على سؤال حول رأيه في قدرة «فخر أبوظبي» على المنافسة على لقب الدوري، قال: «أرى أن البطولة في بدايتها بعدما أقيمت سبع جولات من المسابقة، ورغم أن الفريق يحتل المركز الخامس في لائحة الترتيب، فإن حظوظه قائمة في المنافسة على اللقب».

وتابع: «قدمنا مباراة جيدة في الجولة السابعة أمام الوصل (حامل اللقب)، ورغم نتيجة التعادل، فإننا لعبنا من أجل الفوز، ولم يحالفنا التوفيق، بينما حصلنا على نقطة أفضل من الخسارة، خصوصاً أنها كانت مباراة قوية أمام منافس قوي يلعب على أرضه وأمام جمهوره».

وأشاد اللاعب البالغ من العمر (22 عاماً) بفريق الجزيرة، وقال: «ألعب مع مجموعة جيدة جداً من اللاعبين، وأرى أننا نمتلك إمكانات تؤهلنا للمنافسة على جميع البطولات التي نلعب بها، ونحتاج فقط إلى التركيز وتقديم كل ما لدينا في الفترة المقبلة».

وتوقع اللاعب البرازيلي الشاب، أن يتطور أداء «فخر أبوظبي» في الجولات المقبلة، وقال: «تخطينا المرحلة الأولى من الموسم، وأرى أن أداء الفريق في نسق تصاعدي، وأتوقع أن يتحسن الأداء بشكل أكبر في المباريات المقبلة».

يذكر أن الجزيرة أعلن ضم المهاجم البرازيلي فينيسيوس ميلو في 29 سبتمبر الماضي بعقد مدته ثلاث سنوات، قادماً من كوكاريكي الصربي، وتم قيده ضمن فئة المقيمين، حيث خاض ثلاث مباريات في الدوري، وأحرز هدفين.

فينيسيوس ميلو:

. أعرف الكثير عن الإمارات.. ولم أشعر بالغربة إطلاقاً.

. حظوظ الجزيرة قائمة في المنافسة على لقب الدوري.