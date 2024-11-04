اخبار الرياضه

الأهلي يفتقد 5 لاعبين أمام زد إف سي فى مواجهة الخميس بالدوري المصري

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتقد 5 لاعبين أمام زد إف سي فى مواجهة الخميس بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر – لبنى عبد الله

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 06:23 م

يفتقد فريق الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، جهود 5 لاعبين فى مباراة زد إف سى بالدوري المصري، وهم كريم فؤاد ومحمد هانى وعلى معلول وأشرف داري وياسر إبراهيم بسبب الإصابة.

ويعانى كريم فؤاد من الإصابة بقطع فى الرباط الصليبى بينما يعانى على معلول من الإصابة بقطع فى وتر أكيليس، ويعانى أشرف داري من ألم فى الكاحل، فيما يعانى ياسر إبراهيم من شد فى عضلات البطن.

ويواجه فريق الأهلى نظيره زد إف سى فى الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة .

ويستعد الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة زد إف سى باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري، ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة سيراميكا التى فاز بها المارد الاحمر بخماسية مقابل هدفين دفاعاً وهجوماً استعداداً لمواجهة زد ضمن خطة الحفاظ على لقب الدوري المصري.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا