شكرا لقرائتكم خبر عن لازاريني: الحظر الإسرائيلي للأونروا له عواقب كارثية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا" فيليب لازاريني العالم إلى إنقاذ الوكالة من حظر إسرائيلي قد يكون له "عواقب كارثية" على ملايين الأشخاص العالقين في الحرب في غزة.

وأبلغ لازاريني الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، بضرورة اتخاذ إجراءات لمنع إسرائيل من تنفيذ تشريع يمنع عمليات الوكالة في الأراضي الفلسطينية.

ووفقًا للقوانين التي اعتمدها البرلمان الإسرائيلي الشهر الماضي، يبدأ سريان الحظر بعد 90 يومًا.

وتُعد الأونروا الوكالة الرئيسية لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، إذ يعتمد تقريبًا جميع السكان البالغ عددهم نحو 3ر2 مليون فلسطيني على المساعدات للبقاء على قيد الحياة وسط الحرب المستمرة منذ أكثر من عام، مع تفشي الجوع.