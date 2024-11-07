شكرا لقرائتكم خبر عن فرار مئات السكان.. رياح قوية تؤجج حرائق الغابات في جنوب كاليفورنيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضربت رياح قوية ولاية كاليفورنيا يوم الأربعاء، ما أدى إلى تأجيج حرائق غابات سريعة الانتشار بالقرب من عقارات بملايين الدولارات على طول الطريق السريع على ساحل المحيط الهادئ في ماليبو.

بينما فرّ مئات السكان من حريق آخر أبعد جهة الشمال، في الوقت الذي حذر فيه خبراء الأرصاد الجوية من احتمال اندلاع حرائق "شديدة الخطورة مهددة الحياة".

وسارعت طواقم إدارة الإطفاء في مقاطعة لوس أنجلوس إلى احتواء حريق غابات بالقرب برود بيتش في ماليبو، إذ أغلقت السلطات الطريق الساحلي الشهير، وحثت السكان على البقاء في أماكنهم. احتواء الحريق وأسقطت طائرات المياه على حريق برود بيتش الذي امتد عبر مساحه 40 فدانا "16 هكتارا".

ونجح رجال الإطفاء في احتواء الحريق بنسبة 15%، وقالوا إن مبنيين احترقا.

وفي الوقت ذاته، في شمال غرب لوس أنجلوس، أدى انتشار حريق ماونتن المنتشر بسرعة إلى إصدار أوامر إخلاء لمجتمعات متعددة في منطقة زراعية بالقرب من سانتا باولا في جنوبي مقاطعة فينتورا الجنوبية.

وأظهرت لقطات فيديو من قناة "كي تي إل إيه - تي في" الخيول وهي تركض بجوار سيارات إخلاء وعربات الجولف، بينما كان السكان يفرون من الحريق.

وقال أندرو داود، المتحدث باسم إدارة الإطفاء في المقاطعة، إنه ليس لديه تفاصيل بشأن عدد المباني التي تضررت.

وأضاف أن "هناك عددًا من المنازل تضررت جراء الحرائق التي تنتشر بسرعة".